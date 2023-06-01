الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 450 مليون جنيه..

محافظ الدقهلية يتابع مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى المنصورة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الاجتماع الموسع لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة التابعة لمركز المنصورة، ومنطقة علي الجمل التابعة لحي غرب المنصورة، وذلك بحضور النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعدد من المواطنين ممثلين عن الأهالي المستفيدين من المشروع.

ونظمت الاجتماع الإدارة العامة للمرافق بإشراف المهندسة شيماء الصديق، مدير عام الإدارة، وذلك بحضور المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وسلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، واللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمهندسة أميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ومحمد جلال مدير عام الأملاك، وبدر السيد مدير التعاقدات بديوان عام المحافظة. 

وتناول محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية المسئولة عن التنفيذ للمشروع.

وأوضح مختار خلال الاجتماع أنه تم بالفعل توفير الأرض لإقامة مشروع الصرف الصحي، وجارٍ إنهاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وأضاف مختار أنه تم بالفعل إنهاء التصميم الخاص بالمشروع لخدمة المناطق المذكورة من خلال أحد المكاتب الاستشارية.

ووجّه مختار بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للبدء فورًا في تنفيذ محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي المناطق المستهدفة.

وقال مختار إن مشروع الصرف الصحي لخدمة المناطق المشار إليها تبلغ تكلفته ما يقرب من 450 مليون جنيه، مضيفًا أنه لا بد من المشاركة المجتمعية للمواطنين المستفيدين من المشروع وذلك خلال حساب بنكي يتم فتحه في أحد البنوك لحساب المشروع، مشيرًا إلى ضرورة دفع وتنشيط المشاركة المجتمعية للمواطنين المستفيدين لسرعة الإنجاز والتنفيذ للمشروع لخدمة المناطق المُشار إليها.

وأكد مختار: "إننا نعمل جميعًا يدًا واحدة تنفيذيين ومواطنين لحل المشكلات التي تواجهنا من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية المختلفة وحل مشاكلهم".

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع منطقه ابن زيد

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