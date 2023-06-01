الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تداهم بؤرا إجرامية بأسوان وتضبط 17 سلاحا

أسلحة
أسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان ، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كوم أمبو – دراو – نصر النوبة – أسوان – إدفو) ، وقسمى شرطة أول وثان أسوان.

أسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية سلاح نارى، بمضبوطات 3 بنادق آلية – 2 مسدس - 4 بنادق خرطوش - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهم “لـ10 منهم معلومات جنائية وضبط 15 قضية ”اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 35 كيلوجراما - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام) بحوزة 16 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 806 أحكام قضائية متنوعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام حملة أمنية

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