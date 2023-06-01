ضبط لصوص سرقوا مجوهرات وأموال من شقة بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية من داخل الشقة خاصته عن طريق "كسر باب بلكونة الشقة".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وإخفائه المسروقات لدى المتهم الآخر، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقررا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أرشدا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.