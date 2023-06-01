محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية 2023، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 79.78% على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ -في بيان اليوم الخميس - بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، ومنوها إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

ومن جهته؛ قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 86 ألفا و355 طالبا وطالبة، حضر منهم 85 ألفًا و968 طالبا وطالبة.

فيما بلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50 % فأكثر 68 ألفا 582 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 79.78%، مشيرًا إلى أن 116 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية.

وجاءت إدارة مركز دار السلام التعلمية في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 76% ويليها إدارة أخميم التعليمية بنسبة نجاح 73%، وجاءت إدارة جهينة التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح 71%، وحلت إدارة مركز المراغة التعليمية في المركز الرابع بنسبة نجاح بلغت 67%.