الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قومى البحوث" يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بالفيوم

القومي للبحوث
القومي للبحوث

أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية بيطرية علاجية وإرشادية مجانية، ضمت 12 باحثًا وباحثة لقرية منشأة دمو بمحافظة الفيوم، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بمساعدة القرى الأكثر احتياجًا ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.
وأشار الدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز، في تصريح له اليوم، إلى أن القافلة تهدف لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والأمراض التناسلية والطفيلية للأغنام والماعز، وكذلك الجاموس والأبقار، بالإضافة لأمراض الدواجن.
وأوضح أن تنظيم القافلة جاء تنفيذًا للمشروع البحثي بالمركز بعنوان "قوافل بيطرية مجانية لخدمة المجتمع وتنمية الثروة الحيوانية" كأحد أنشطة المركز لحل مشاكل المجتمع. 
ولفت إلى أن تنظيم القافلة يعد جزءًا من بنود بروتوكول التعاون الموقع بين المركز ومحافظة الفيوم، والذي يشمل التعاون فى كل المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، للمساهمة فى حل مشاكل الثروة الحيوانية بالمحافظة.
وقال إن البروتوكول ينص على قيام المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التي تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار، وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة.
ولفت إلى أن فعاليات القافلة شملت تنظيم ندوات إرشادية لبرنامج التحسين الوراثي ومراكز تجميع الألبان، فضلًا عن عقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين لاطلاعهم على أحدث المستجدات العلمية، وعقد ندوات تثقيفية وإرشادية لتوعية المواطنين للحد من انتشار الأوبئة، وتنفيذ المشروعات المشتركة بما يتيح الاستفادة من أي تمويل محلي مخصص في المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة التي تهم المحافظة، وتحديد البرامج التنفيذية للمشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

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