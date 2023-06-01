الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها التي سجلتها في وقت سابق، وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 32 سنتا بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 72.92 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 68.34 دولار للبرميل. 

النفط الولايات المتحدة مشروع قانون سقف الدين الوقود الوسيط الأميركي

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