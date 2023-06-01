ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها التي سجلتها في وقت سابق، وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 32 سنتا بما يعادل 0.44 بالمئة إلى 72.92 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 68.34 دولار للبرميل.