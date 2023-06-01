الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز إلى 2.271 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز
الغاز

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت الأسعار  2.271 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما سجلت امس الأربعاء 2.253، دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، يأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه الصناعات لزيادة الإنتاج وسط تضخم مستمر وخلفية اقتصادية قاتمة.

فيما قد تؤدي التنبؤات بمزيد من موجات الحر في آسيا إلى زيادة مشتريات الغاز الطبيعي، ومن المحتمل أن تترجم إلى نشاط تصديري أقوى وتخفيض محتمل في المخزونات.

 فيما سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2007، فقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4.7٪، منهية الأسبوع الثامن على التوالي بخسارة وامتداد الركود هذا العام إلى أكثر من 67٪.

 وحسب التداولات، فقد تم تداول الغاز الهولندي للشهر الأمامي، وهو مؤشر أوروبا، منخفضًا بنسبة 3.4٪ عند 24.60 يورو لكل ميغاواط في أمستردام ، ووصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021. وانخفض العقد البريطاني المكافئ بنسبة 1.8٪.

 

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