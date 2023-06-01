"صقر" و"العربي" يشهدان توزيع شهادات خريجي دبلوم تطبيق تحليلات النظم

شهد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولى لدبلوم "تطبيق تحليلات النظم"، والذي قدمه مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم بالأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية، خلال الاحتفال، إنه شارك في الدبلوم 25 متدربا من العديد من الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية، وذلك لبناء وتطوير قدراتهم في حل المشكلات المعقدة التي يتسم بها العصر الذي نعيش فيه باستخدام تحليل النظم، وتقديم بدائل الاختيارات لمتخذي القرار.

وأضاف أن الدبلوم المكثف يشمل 7 برامج هي مقدمة في التفكير المنظومي، والاستشراق وكتابة السيناريوهات، ومقدمة في الإحصاء التطبيقي، وبرنامج وبرنامج النمذجة، وديناميكا النظم وتحليل الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى برنامج خيارات السياسات.

وأوضح أن الدبلوم يقدم بواسطة أساتذة من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى أساتذة من المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم،مؤكداً أهمية افتتاح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم بمقر الأكاديمية، ووصفه بأنه امتداد لرؤية شاملة للتكامل الدولي العلمي وتبادل الخبرات التي تتبناها الأكاديمية على مدار أكثر من 50 عاماً من خلال اتفاقيات ثنائية مع عدد من الأكاديميات والهيئات المناظرة في الصين والهند وبولندا وفرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وبيلاروسيا وغيرها.

وأشار إلى عضوية الأكاديمية في عدد من المنظمات العلمية الدولية مثل المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا والوكالة الأوروبية للعلوم النووية بسويسرا والمعهد الدولي لتحليلات النظم بالنمسا والمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بإيطاليا وغيرها في قائمة تعدت 150 هيئة دولية.

وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من المنظمات الدولية من خلال اختيار الجهات المناسبة ولا يتم ذلك إلا من خلال معهد التخطيط القومي، لافتاً إلى أن المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (آياسا) بالنمسا رائد في بناء سيناريوهات المستقبل، وبناء النماذج للنظم المعقدة وتحويل النتائج لأوراق سياسات للمسئولين.

ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي أن تقديم هذا الدبلوم يأتي في إطار اهتمام المعهد بضرورة بناء الكوادر المصرية والعربية، في مجال تحليل النظم ونشر الوعي بأهمية استخدام الطرق العلمية عند إيجاد الحلول ورسم السياسات للمشكلات المعقدة التي تعاني منها الدول النامية والعالم حالياً.

وأعرب رئيس معهد التخطيط عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم تطبيق تحليلات النظم، قائلا" إنه يوم الحصاد لمجهودات وخبرات كبيرة، سوف يكتب لها الاستمرار والنجاح والتطوير، وسيبنى عليها برامج تدريبية واستشارت وأبحاث ودراسات بشكل كبير".

وأضاف أن هذا الدبلوم الذي تم تنفيذه عن بعد يفتح المجال لتدريب العاملين في الوزارات المختلفة في كافة أنحاء مصر، بل والانطلاق به للدول العربية، حيث تقدم بالفعل مجموعة من المتدربين من الأردن وسلطنة عمان والسودان وفلسطين.

وأوضحت الدكتورة أماني الريس أستاذ علوم الحاسب بمعهد التخطيط القومي والمدير التنفيذي لمركز شمال إفريقيا، أن المركز هو نتاج التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومعهد التخطيط القومي بشراكة مع (IIASA- آياسا) بالنمسا ويهدف إلى بناء الكوادر البشرية في مجال الفكر المنظومي المتكامل.

وأفادت أنه تم ذلك من خلال تصميم دبلوم بالتعاون مع آياسا خصيصاً للعاملين في الحكومة لتمكينهم من دعم متخذي القرار وترسيخ ثقافة صناعة القرار بناء على أدلة علمية.

وأكدت ضرورة التكامل بين التخصصات المختلفة من أجل حل المشاكل المعقدة، موضحة أن الدبلوم هو البداية لتغيير النظرة في مفهوم إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا، والنظر بطريقة شمولية للأحداث لكي نستطيع مواجهة التحديات بالحلول المستدامة.