4 دورات تدريبية ينفذها مركز التنمية المحلية الأسبوع المقبل

يستفيد منها 112 متدربًا..

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية لعام 2022/2023 في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بإعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي، مما يسهم في رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، من خلال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

وقال آمنة، إن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ40 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي (2022 - 2023) يشهد انطلاق 4 دورات تدريبية يستفيد من هذه الدورات 112 متدربًا من جميع المحافظات، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على حرص الوزارة على إلمام كل القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية المحلية بسقارة فهو أداه لإعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد والمميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هدف التدريب هو تمكين العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر دقة، ورفع مستوى الوعى لدي المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية والتي يشرف علي تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع مشروع الإتحاد الأوروبى، يبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وتتناول الدور عدة موضوعات منها التعريف بمفهوم وأهمية المشاركة المجتمعية ورؤية الإصلاح الإداري وركائز الحكم الرشيد، وكيفية تفعيل المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وانعكاسات تطبيق اللامركزية في المشاركة المجتمعية، ومزايا مشاركة المواطنين وموارد وأشكال هذه المشاركة، كما تتضمن الدورة علي عدة ورش عمل تركز علي التحديات والمعوقات التي تواجه مشاركة المواطنين في التنمية، ومنهجية المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الإقتصادية (مصر 2023)، وتختتم الدورة بعرض عدة تجارب محلية للمشاركة المجتمعية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن دورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، ويشرف علي تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع وكالة GIZ الألمانية، وسيركز المحتوى التدريبي على التعريف بمفهوم العميل وخدمة العملاء والخدمة المميزة التي يمكن تقديمها للعملاء وأهداف خدمة العملاء، وما هي احتياجات العميل وأنواع العملاء، والتعرف ايضا علي صفات العميل المتحدي وكيفية التعامل مع العميل الحجي، وكيفية حل المشكلات في خدمة العملاء ومواجهة الصراع ومراحل حل المشكلات واستراتيجيات حل المشكلات، والحواجز والمعوقات التي تواجه حل هذه المشكلات ومؤشرات تقييم الأداء في خدمة المواطنين، وكيفية تجنب العميل المتحدي، والتعرف علي طرق الاتصال مع العملاء، بالإضافة الي تطوير مهارات التفاوض ومنهجية الاعتذار.