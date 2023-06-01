الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تحصد المركزالأول في الدوري الثقافي المعلوماتي

فوز جامعة أسيوط بمهرجان
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع

قدم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التهنئة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية في "مهرجان إبداع 11"، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذى نظمته وزارة الشباب و الرياضة.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن مشاركة طلاب الجامعة، وفوزهم في مثل هذه المنافسات والمحافل والمهرجانات المتنوعة؛  تأتي في إطار ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابي، ورعايتها للمواهب، و العناصر المتميزة من أبنائها الطلاب.

وذلك إيماناَ بأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية في تثقيف وبناء شخصية الطلاب، وتوسيع مداركهم،  وخلق حافز قوي للطلاب ؛ لزيادة الثقة بالنفس ، والتميز العلمي، والتفاعل المجتمعي والابتكار.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إلى أن المهرجان يأتي في نسخته الحادية عشرة 2022/2023 في المجالات الأدبية و العلمية و الفنية، وشهد مشاركة طلاب الجامعات، و المعاهد العليا، و الأكاديميات الحكومية والخاصة، والتي أسفرت نتائجه حصول جامعة أسيوط على عدد من المراكز؛ فحصد طلاب النشاط الثقافي على المركز الأول في مجال الدوري الثقافي المعلوماتي، و كذلك حصلوا على المركز الثالث فى مجال التأليف المسرحي، وحصد طلاب النشاط الفني على المركز الثالث في مجال العزف الجماعي لغير المتخصص.
جدير بالذكر أن مشاركة الجامعة في المهرجان؛ تأتي تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتورهيثم إبراهيم مدير عام رعاية الشباب، وهاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، ومحمد جمعة مدير إدارة النشاط الفني، ورشا جلال رئيس قسم الموسيقى والكورال.

فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
فوز جامعة أسيوط بمهرجان إبداع
إدارة الجامعة أشرف صبحي وزير الشباب الأدبية والعلمية الجامعات والمعاهد الشباب و الرياضة المعاهد المصرية النشاط الثقافي بالمراكز الأولى جامعة أسيوط جامعة القاهرة مشاركة الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

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