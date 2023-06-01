دير المحرق بأسيوط يحتفل بتذكار مجيء المسيح إلى أرض مصر

ترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، اليوم الخميس، صلاة قداس عيد مجيء السيد المسيح إلى أرض مصر، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحصن الدير الأثري بدير السيدة العذراء المحرق العامر.

شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي مجموعة من الآباء رهبان الدير المحرق وآباء رهبان من دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل البهنسا والآباء الكهنة الجدد لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا والذين يقضون فترة الأربعين المقدسة في دير المحرق العامر.

وكان الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط ورئيس دير الشهيد الأمير تادرس الشطبي، قد صلى القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية).

وشاركه الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق" بأسيوط، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وتمت سيامة الشماس مجدي فتحي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد الأمير تادرس في قرية بني شقير التابعة للإيبارشية باسم القس إشعياء.