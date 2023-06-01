مصرع وإصابة 3 إثر تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق "طنطا- كفرالشيخ"

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث تصادم دراجة نارية "توك توك" وسيارة ملاكي علي طريق طنطا- كفرالشيخ الدولي، في نطاق قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا- كفرالشيخ الدولي، في نطاق قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا، وأنباء عن سقوط مصابين وحالة وفاة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة

وفى سياق آخر، نظمت إدارة مرور الغربية حملة لضبط مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.