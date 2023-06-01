رمال وفرص لأمطار خفيفة اليوم.. "الأرصاد": انحسار الموجة الحارة السبت

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة، موضحة أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد ستنخفض من السبت المقبل بواقع 6 درجات.

- على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن اليوم وغدًا ستكون درجة الحرارة ما بين 38 و40، ولكن من يوم السبت ستنخفض وستكون درجة الحرارة 34، لافتة إلى أن اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، وهناك رمال وأتربة وفرص لسقوط الأمطار، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر من التقلبات الجوية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، أنه خلال في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 و27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالًا في أغلب المحافظات.

وأكدت، أن اليوم سيشهد فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

