جونسون يسلم رسائل "واتس آب" في زمن جائحة كورونا للحكومة

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الأربعاء، أن الأخير قدم دفاتره ورسائله وقت الجائحة إلى الحكومة، وحث المسؤولين على إحالتها إلى تحقيق مستقل بشأن كوفيد-19.

ويعارض مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن الإشراف عن عمل الحكومة التحقيق حول ما إذا يجب عليه تسليم مستندات يعتبر أن لا علاقة لها بالتحقيق.

وقال المتحدث في بيان "كل مستندات بوريس جونسون، ومن بينها رسائل "واتس آب" ودفاتره التي طلبها تحقيق كوفيد، سُلمت إلى مكتب مجلس الوزراء بالكامل وبدون تنقيح"، مضيفا "يحث السيد جونسون مكتب مجلس الوزراء على سرعة الإفصاح عنها للتحقيق".

وقال "جونسون"، الذي تعرض سلوكه الشخصي خلال جائحة COVID-19 لانتقادات شديدة وتكبد غرامة لخرقه لوائح الإغلاق، إنه سيتعاون مع التحقيق بالكامل.

وبعدما سجلت بريطانيا واحدا من أكبر أعداد الوفيات بالعالم جراء جائحة كورونا، أمرت حكومة جونسون في 2021 بإجراء تحقيق بشأن استعداد البلاد فضلا عن استجابة قطاع الصحة العامة والاقتصاد.

- التحقيق سيغطي إدارة الحكومة للوباء

ومع توقع إجراء انتخابات عامة العام المقبل، قد يكون الفحص التفصيلي لعملية اتخاذ القرار غير مريح سياسيا لكل من جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي كان وزيرا للمالية أثناء الجائحة، وسيغطي التحقيق إدارة الحكومة للوباء، خاصة في البداية عندما كانت بريطانيا أبطأ في الاستجابة من العديد من الدول الأوروبية.

وبرئاسة القاضية السابقة هيذر هاليت، أمهل التحقيق الحكومة حتى بعد ظهر يوم الخميس لتسليم رسائل جونسون على "واتس آب" ومذكراته.

- اتهام ريشي سوناك بمحاولة التستر على تصرفات الوزراء خلال وباء كورونا

تم اتهام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بمحاولة التستر على تصرفات الوزراء خلال وباء كورونا، وكثف مكتب مجلس الوزراء معركته لحجب رسائل بوريس جونسون على واتس أب من تحقيق كوفيد19.

وأصر رئيس الوزراء على أن حكومته تتعاون مع التحقيق لكنها تواجه دعوات متزايدة من الخبراء والنواب - وبعضهم جاء من داخل حزبه - لتسليم الأدلة دون تنقيح.

واتهم كل من حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار الحكومة بالتستر المحتمل ، بينما تساءل أقارب أولئك الذين ماتوا في جائحة كوفيد عما يجب على الوزراء إخفاءه.

استخدم التحقيق ، الذي قادته القاضية المتقاعدة هيذر هاليت ، سلطاته الشاملة لطلب دفاتر مذكرات ومذكرات ومراسلات على واتس اب بين جونسون و 40 من كبار الشخصيات الحكومية.