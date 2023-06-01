الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقطورة اصطدمت بتانك الغاز.. التحريات تكشف سبب تفحم ميكروباص بأكتوبر

تفحم ميكروباص بأكتوبر
تفحم ميكروباص بأكتوبر

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن سبب تفحم سيارة ميكروباص على طريق الواحات هو اصطدام سيارة بمقطورة بها من الخلف ما أدى إلى انفجار تانك الغاز الطبيعي.  

وشهد الطريق الأوسطي بالجيزة حادثا مروعا عقب تفحم سيارة ميكروباص بالكامل، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بحسب مصدر أمني. 

وتلقى رجال الحماية المدنية بالجيزة إخطار بحريق أدى لتفحم ميكروباص أجرة بالكامل علىالطريق الأوسطي أمام مشروع أبناء الجيزة بأكتوبر. 

وتم الدفع بسيارة إطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وحصر الضحايا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين ومحاولة إسعافهم وبيان وجود وفيات من عدمه. 

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة أمر باستعجال التحريات حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

استدعاء استعجال استعجال التحريات أشخاص مصرعهم ابناء الجيزة

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