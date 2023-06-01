التلجراف: ارتفاع تكلفة قروض الرهن العقارى تدفع بريطانيا إلى الركود الاقتصادى

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن ارتفاع تكلفة قروض الرهن العقاري تدفع بريطانيا إلى الركود الاقتصادي.

وقال عدد من الخبراء، إن مهمة إعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار أصبحت "أكثر صعوبة" في بريطانيا مقارنة بالدول الأخرى.

وقال التقرير، إن بريطانيا معرضة بشكل خاص للركود بسبب القروض العقارية قصيرة الأجل ذات سعر الفائدة الثابت مع تضرر أصحاب العقارات نتيجة ارتفاع التكاليف وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وحذرت وكالة تصنيف رائدة من أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة ستدفع بريطانيا إلى الركود هذا العام مع تضرر مالكي المنازل الذين يقتربون من نهاية صفقات الأسعار الثابتة من جراء ارتفاع التكاليف.

وستعاني المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا من ركود تقني، لكن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يسجل نموًا سلبيًا عبر عام 2023، وفقًا لـ موديز.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا إن التضخم الأساسي يثبت أنه أكثر ثباتًا في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعل مهمة إعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار "أكثر صعوبة".

كما حذرت كاثرين مان، وهي واحدة من أكثر واضعي أسعار الفائدة تشددًا في البنك، من أن التعديل في أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مستدام سيؤدي حتمًا إلى "كسر الأمور".

وأضافت أنها صوتت باستمرار لمعدلات أعلى مقارنة ببقية دول لجنة السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الانتقال إلى معدلات أعلى سيكون له "قدر هائل من التقلب المرتبط به، وتقلب أسعار الصرف وتقلب الأسعار، وسوف ينعكس بعض هذا التقلب على الوضع الاقتصادي في البلاد".

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا معرضة بشكل خاص للركود لأن العديد من مالكي المنازل لديهم قروض عقارية قصيرة الأجل بسعر فائدة ثابت.

وحذرت وكالة موديز من أن سوق الرهن العقاري قصير الأجل نسبيًا في المملكة المتحدة يعني أن ما يقرب من نصف الرهون العقارية المستحقة لها معدل عائم أو ستحتاج إلى إعادة تمويل بمعدلات أعلى هذا العام ، مما سيقلل الدخل المتاح للأسر، ووفقًا لمعهد الدراسات المالية، وستعادل الضربة التي تلحق بالمنزل النموذجي انخفاضًا بنسبة 7.5٪ في الدخل المتاح.

في حين أن حاملي الرهن العقاري البريطاني يؤمنون عادة أسعار الفائدة لمدة سنتين أو خمس سنوات ، فإن أولئك الموجودين في أمريكا وألمانيا عادة ما يحافظون على أسعار الفائدة لمدة 30 عامًا و 10 سنوات على التوالي ، مما يعني أن معظم مالكي المنازل لن يتأثروا تمامًا بالارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

يتوقع موديز أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال هذا العام. الدولتان الوحيدتان في مجموعة العشرين اللتان ستشهدان انخفاضًا أكبر هما روسيا والأرجنتين.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ حظر التحركات أثناء الوباء.

وارتفعت تكلفة قروض الرهن العقاري نتيجة سلسلة الزيادات غير المسبوقة على أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا، ما أدى إلى انخفاض في عدد الموافقات عليها المملكة المتحدة، إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف العام، بعدما ألقت تكاليف الاقتراض المرتفعة بظلالها على سوق العقارات.

وتصاعدت حدة أزمة السكن في بريطانيا مع اضطرار العديد من أصحاب العقارات لإعادة تمويل قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى، وسيلجأ الكثيرون منهم لخفض نفقاتهم الأخرى لتغطية الزيادة في تكلفة قروضهم العقارية.