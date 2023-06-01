الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التلجراف: ارتفاع تكلفة قروض الرهن العقارى تدفع بريطانيا إلى الركود الاقتصادى

إضرابات بريطانيا
إضرابات بريطانيا

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن ارتفاع تكلفة قروض الرهن العقاري تدفع بريطانيا إلى الركود الاقتصادي.

وقال عدد من الخبراء، إن مهمة إعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار أصبحت "أكثر صعوبة" في بريطانيا مقارنة بالدول الأخرى.

وقال التقرير، إن بريطانيا معرضة بشكل خاص للركود بسبب القروض العقارية قصيرة الأجل ذات سعر الفائدة الثابت مع تضرر أصحاب العقارات نتيجة ارتفاع التكاليف وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وحذرت وكالة تصنيف رائدة من أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة ستدفع بريطانيا إلى الركود هذا العام مع تضرر مالكي المنازل الذين يقتربون من نهاية صفقات الأسعار الثابتة من جراء ارتفاع التكاليف.

وستعاني المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا من ركود تقني، لكن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي يسجل نموًا سلبيًا عبر عام 2023، وفقًا لـ موديز.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا إن التضخم الأساسي يثبت أنه أكثر ثباتًا في المملكة المتحدة مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعل مهمة إعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار "أكثر صعوبة".

كما حذرت كاثرين مان، وهي واحدة من أكثر واضعي أسعار الفائدة تشددًا في البنك، من أن التعديل في أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مستدام سيؤدي حتمًا إلى "كسر الأمور".

وأضافت أنها صوتت باستمرار لمعدلات أعلى مقارنة ببقية دول لجنة السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الانتقال إلى معدلات أعلى سيكون له "قدر هائل من التقلب المرتبط به، وتقلب أسعار الصرف وتقلب الأسعار، وسوف ينعكس بعض هذا التقلب على الوضع الاقتصادي في البلاد".

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا معرضة بشكل خاص للركود لأن العديد من مالكي المنازل لديهم قروض عقارية قصيرة الأجل بسعر فائدة ثابت.

وحذرت وكالة موديز من أن سوق الرهن العقاري قصير الأجل نسبيًا في المملكة المتحدة يعني أن ما يقرب من نصف الرهون العقارية المستحقة لها معدل عائم أو ستحتاج إلى إعادة تمويل بمعدلات أعلى هذا العام ، مما سيقلل الدخل المتاح للأسر، ووفقًا لمعهد الدراسات المالية، وستعادل الضربة التي تلحق بالمنزل النموذجي انخفاضًا بنسبة 7.5٪ في الدخل المتاح.

في حين أن حاملي الرهن العقاري البريطاني يؤمنون عادة أسعار الفائدة لمدة سنتين أو خمس سنوات ، فإن أولئك الموجودين في أمريكا وألمانيا عادة ما يحافظون على أسعار الفائدة لمدة 30 عامًا و 10 سنوات على التوالي ، مما يعني أن معظم مالكي المنازل لن يتأثروا تمامًا بالارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

يتوقع موديز أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% خلال هذا العام. الدولتان الوحيدتان في مجموعة العشرين اللتان ستشهدان انخفاضًا أكبر هما روسيا والأرجنتين.

وأظهرت بيانات منفصلة انخفاض مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ حظر التحركات أثناء الوباء.

وارتفعت تكلفة قروض الرهن العقاري نتيجة سلسلة الزيادات غير المسبوقة على أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا، ما أدى إلى انخفاض في عدد الموافقات عليها المملكة المتحدة، إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف العام، بعدما ألقت تكاليف الاقتراض المرتفعة بظلالها على سوق العقارات.

وتصاعدت حدة أزمة السكن في بريطانيا مع اضطرار العديد من أصحاب العقارات لإعادة تمويل قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى، وسيلجأ الكثيرون منهم لخفض نفقاتهم الأخرى لتغطية الزيادة في تكلفة قروضهم العقارية.

ارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع التكاليف ارتفاع الأسعار أسعار الفائدة أصحاب العقارات الارتفاعات التحركات الركود الاقتصادي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

حرائق غابات "غير مسبوقة" تتفاقم فى كندا.. وتدمير 200 منزل

منشور غامض لمارك زوكربرج عبر الفيسبوك يثير الجدل والسخرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة