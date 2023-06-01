عمال أمازون يخططون للإضراب في سياتل بسبب عمليات التسريح

تشد شركة أمازون العالمية حالة من الاستياء من قبل العاملين من عمليات التسريح الأخيرة، وتفويض العودة إلى المكتب، والأثر البيئي للشركة، حيث يخططون لإجراء إضراب في المقر الرئيسي للشركة في سياتل.

يأتي الاحتجاج بعد أسبوع من الاجتماع السنوي للمساهمين في أمازون وبعد شهر من سريان سياسة تطالب العمال بالعودة إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع.

وقالت الشركة في بيان: "نحترم حقوق موظفينا في التعبير عن آرائهم"، اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، تعهد أكثر من 1800 موظف بالخروج في جميع أنحاء العالم، مع حوالي 870 في سياتل، وفقًا لموظفي أمازون للعدالة المناخية، وهي مجموعة مناصرة لتغير المناخ أسسها عمال أمازون.

بينما يخطط البعض للاجتماع في Amazon Spheres - مبنى من أربعة طوابق في وسط مدينة سياتل يبدو من الخارج وكأنه ثلاثة أجرام سماوية زجاجية متصلة - سيشارك آخرون عن بُعد.

وقال براد جلاسر، المتحدث باسم أمازون، إنه كانت هناك طاقة جيدة في حرم ساوث ليك يونيون التابع للشركة وفي مراكزها الحضرية الأخرى منذ عودة المزيد من الموظفين إلى المكتب، ومع ذلك، وقع أكثر من 20 ألف عامل على عريضة تحث أمازون على إعادة النظر في تفويض العودة إلى المكتب.

وقال جلاسر في بيان: "فيما يتعلق بالموضوعات المحددة التي تثيرها هذه المجموعة من الموظفين، فقد أوضحنا تفكيرنا في منتديات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية وسنواصل القيام بذلك".

في مذكرة فبراير، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، إن الشركة اتخذت قرارها بإعادة موظفي الشركة إلى المكتب على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع بعد مراقبة ما نجح خلال الوباء، من بين أمور أخرى، قال إن القيادة العليا راقبت أداء الموظفين وتحدثت مع القادة في الشركات الأخرى، وخلصوا إلى أن الموظفين يميلون إلى أن يكونوا أكثر انخراطًا شخصيًا وأن يتعاونوا بسهولة أكبر.