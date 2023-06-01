الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد محاصرتهم.. 60 رضيعًا يلقون حتفهم فى دار أيتام بالخرطوم

دار أيتام بالخرطوم
دار أيتام بالخرطوم

لقي ما لا يقل عن 60 رضيعًا وطفلًا حتفهم خلال الأسابيع الستة الماضية، بينما كانوا محاصرين في ظروف مروعة في دار للأيتام بالعاصمة السودانية الخرطوم مع احتدام القتال في الخارج.

ومات معظ الأطفال من نقص الغذاء ومن الحمى، حيث توفي ستة وعشرون في يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الجارديان.

وظهر مدى معاناة الأطفال من خلال المقابلات التي أجريت مع أكثر من عشرة أطباء ومتطوعين ومسؤولين صحيين وعاملين في ملجأ للأيتام بالخرطوم.

كما استعرضت وكالة أسوشيتد برس عشرات الوثائق والصور ومقاطع الفيديو التي تظهر تدهور الأوضاع في المنشأة.

ويظهر مقطع فيديو التقطه عمال دار الأيتام جثث أطفال مجمعة بإحكام في ملاءات بيضاء في انتظار الدفن، وفي لقطات أخرى، يجلس 24 طفلًا يرتدون حفاضات فقط على أرضية غرفة، وكثير منهم ينتحبون، بينما تحمل امرأة إبريقين معدنيين من الماء، وامرأة أخرى تجلس على الأرض وظهرها أمام الكاميرا، تتأرجح ذهابًا وإيابًا وتحتضن طفلًا على ما يبدو.

وأوضح عامل في دار الأيتام في وقت لاحق أن الأطفال الصغار تم نقلهم إلى الغرفة الكبيرة بعد أن غطى قصف قريب جزءًا آخر من المنشأة بالغبار الكثيف الأسبوع الماضي.

وكان من بين القتلى أطفال لا تزيد أعمارهم عن ثلاثة أشهر، وفقًا لشهادات الوفاة وكذلك شهادة من أربعة مسؤولين في دار الأيتام وعاملين في جمعيات خيرية تساعد المنشأة الآن.

كانت عطلة نهاية الأسبوع مميتة بشكل خاص، حيث قتل 14 طفلاً يوم الجمعة و12 آخرين يوم السبت، وأثار هذا القلق والغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنت جمعية خيرية محلية من توصيل الطعام والأدوية وحليب الأطفال إلى دار الأيتام يوم الأحد، بمساعدة وكالة الأمم المتحدة للأطفال، واليونيسيف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الأسابيع العاصمة السودانية دار للأيتام نهاية الأسبوع المقابلات اطباء الخرطوم

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"حياة كريمة" تطلق محاضرات مراجعات الثانوية العامة في السويس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة