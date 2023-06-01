الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق شاب فى شاطئ أبو يوسف بالعجمى غرب الإسكندرية

الشاب الغريق
الشاب الغريق

لقي شاب مصرعه غرقًا في شاطئ أبو يوسف بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، ودعم غواصين الخير المتطوعين البحث عن الجثمان لسرعة انتشاله.

 

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه تلقى اليوم بلاغًا من أسرة الشاب عبدالرحمن إبراهيم صديق، 17سنة، بغرق نجلهم منذ عصر يوم الإثنين الماضي بشاطىء أبو يوسف شمال الروضة الخضراء بنطاق حي العجمي.

 

وأضاف ل« الدستور» أنه ناشد جميع الغواصين بمحافظة الإسكندرية، بسرعة الوصول إلى مكان الغرق للبحث عن جثمان الغريق، مشيرًا إلى أن حالة الغرق منذ أول أمس الإثنين، ويرجع ذلك  بسبب ارتفاع الأمواج و شدة التيار في هذا اليوم الذي شهد تقلبات جوية ونشاط في الرياح.

 

البحث عن غريقي الساحل وأبو يوسف 

وأوضح أنه سيتم توجيه فريق من غواصين الخير لمكان الغرق في الصباح الباكر لبدء تكثيف البحث عن الشاب الغريق، لافتًا إلى أنه ما زال البحث جاري عن غريق الساحل الشمالي، مروان يسرى عبد السلام ، 17 سنة ابن مركز بركة السبع محافظة المنوفية.

 

ولفت إلى أنه لليوم الثاني على التوالي تم البحث عن جثمان الغريق من خلال فريق مكون من 6غواصين ولم يتم التوفيق في العثور عليه، مؤكدًا أن  البحث مستمر حتى انتشال الجثمان، داعيًا الله أن يتغمد الغرقى برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

 

4غرقى بشواطئ العجمي والساحل الشمالي

وحصدت شواطئ الساحل الشمالي والعجمي حتى الآن 4 شباب خلال 3 آيام حيث لقى شابين 22عامًا يوم الأحد الماضي مصرعهم في شاطئ إحدى القرى السياحية، كما غرق شاب من محافظة المنوفية 17عامًا بشاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي، فيما لقى شاب مصرعه غرقًا بشاطئ أبو يوسف في العجمي.  

غرق شاب العجمي فريق غواصين الخير قوات الانقاذ النهري تكثيف البحث أبو يوسف

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