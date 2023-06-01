مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تمكن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الثاني على العالم من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية، بعد تغلبه على نظيره مازن هشام لاعب وادي دجلة والمصنف التاسع على العالم.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول 11:7، الشوط الثان 8:11 ، الشوط الثالث 11:7

واستطاعت اللاعبة نور الشربيني من مصر المصنفة الأولى عالميا أن تفوز على اللاعبة تين جيليس من بلجيكا المصنفة الرابعة عشر بثلاث أشواط لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-4، 11-7، 11-9 .

فيما تغلب اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا على اللاعب بول كول من نيوزيلندا والمصنف الخامس عالميا باربع أشواط ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي:8-11,-4-11 ,5-11 ,9-11.

وتمكنت اللاعبة نيل جيليس من بيلجيكا المصنفة الثامنة عالميا من الفوز على اللاعبة سلمى هاني من مصر المصنفة الثانية عشر عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 11-9، 3-11، 11-3، 12-10.

وصعد علي فرج -المصنف الـ 3 عالميًا- إلى الدور نصف النهائي لبطولة الجونة بعد تغلبه على منافسه الفرنسي فيكتور كورين-المصنف الـ 8 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (6-11) (11-2) (11-3) (11-2) في مباراة استغرقت (42) دقيقة.

ولحقت نوران جوهر-المصنفة الـ 2 عالميًا- بزميلها علي فرج بعد فوزها على الإنجليزية جورجينا كيندي-المصنفة الـ 7 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (11-2) (11-5)، واستطاعت هانيا الحمامي-المصنفة الـ 3 عالميًا- الفوز على الويلزية تسني ايفانز-المصنفة الـ15 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (11-5) (11-4) في مباراة استغرقت (33) دقيقة.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيى النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.