إقبال كبير على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

شهد معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي فتح أبوابه مرة أخرى، إقبالًا كبيرًا للجمهور، من خلال معرض زهور الربيع الذي يقام بالمتحف الزراعي بالدقي، وهوالمعرض الذي تم افتتاحه منذ قرابة الشهرين بحديقة الأورمان، في إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وتم عرض كيلو البطاطس بسعر ٣ جنيهات فقط لاغير، وهو العرض الذي لقي استحسان الجميع، خاصة أن سعرها في الأسواق أضعاف السعر بالمعرض .

ويقول "ع. م" الموظف المختص بعملية البيع: " البطاطس تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنون بسبب رخص سعرها، وجودتها العالية، حيث أنها بطاطس صيفي تصلح للسلق والطبخ، وتتمتع برواجًا كبيرًا بين زائري المعرض، ونحاول بشتى السبل تيسير حركة البيع والتنظيم للمواطنون".

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد قاموا بافتتاح ‏معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" في حديقة الأورمان بالجيزة منذ شهرين، بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية، ليعود مرة أخري المعرض ليفتح أبوابه في المتحف الزراعي، بالتزامن مع معرض زهور الربيع.

‏‎وصرح السيد القصير، وزير الزراعة، بأن المعرض يتضمن كل السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، بنسبة تخفيض لا تقل عن 25% ومشاركة 45 عارضًا، على رأسها الجهات الإنتاجية التابعة للوزارة، بمنتجاتها من مزارعها المختلفة.

وأضاف وزير الزراعة، أن الدولة المصرية لديها العديد من المعارض والمبادرات في جميع المحافظات تشترك فيها معظم الوزارات والهيئات تستهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية.

‏‎وبالحديث مع سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، قال: "معرض خير مزارعنا لأهالينا يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، وانطلق منذ شهرين بحضور وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة، وهو معرض يقام بالتوازي مع عدد من مبادرات الدولة، مثل أمان، أهلًا رمضان، كلنا واحد، وهي المبادرات التي تهدف لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن المصري".

‏‎وتابع: "يستمر المعرض على مدار معرض الزهور الذي يقام بالمتحف الزراعي، ويتوفر به جميع المنتجات والسلع الغذائية، بتخفيضات تتعدى 20%؜ وتصل إلى 30 45%؜ عن الخارج، وعلى سبيل المثال الأرز، والسكر، وتوجد أيضا لحوم بلدي مرباه في مزارع وزارة الزراعة، والحمد لله المعرض يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وجميع السلع والمنتجات من خير مزارعنا حقيقة وليس عنوان المعرض فقط".

‏‎يذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميًا أمام المواطنين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءا والمعرض مستمر طوال مدة معرض الزهور.