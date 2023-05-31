الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. روما يتقدم على إشبيلية بهدف ديبالا في نهائي الدوري الأوروبي

روما
روما

تقدم فريق روما الإيطالي على إشبيلية الإسباني، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بنهائي الدوري الأوروبي، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

فريق روما كان المسيطر على أحداث الشوط الأول بأفضلية واضحة، وكاد ليوناردو سبانيزولا أن يسجل الهدف الأول للذئاب في الدقيقة 12، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة تصدى لها ياسين بونو ببراعة.

استمرت محاولات الفريق الإيطالي، حتى جاءت الدقيقة 35، عندما مرر مانشيني الكرة لـ باولو ديبالا في الجهة اليسرى، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد الكرة بيسراه في شباك بونو، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

لاعبو إشبيلية حاولوا بعد ذلك تعديل النتيجة، وكانوا قريبين للغاية من ذلك في الدقيقة السادسة بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بتسديدة صاروخية من الكرواتي إيفان راكيتيتش ، ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى روما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

ويغيب عن روما في مباراة اليوم الألباني ماراش كومبولا.

وجاء تشكيل روما على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: روجر إبانيز، مانشيني، كريس سمولينج.

وسط الملعب: ليوناردو سبينازولا، بريان كريستانت، نيمانيا ماتيتش، زكي سيليك.

الهجوم: لورينزو بيليجريني، تامي أبراهام، باولو ديبالا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: بيترو بوير، ميلي سيفلار، أندريا بيلوتي، إدواردو بوفي، مادي كامارا، ستيفان الشعراوي، ريك كارسدروب، دييجو لورينتي، بنيامين تاهيروفيتش، كريستيان فولباتو، جورجينو فينالدوم، نيكولاس زاليوسكي.

وجاء تشكيل إشبيلية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أليكس تيليس - جوديليب - بادي - خيسوس نافاس

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرناندو - أوليفر توريس - أوكامبوس - بريان جيل

خط الهجوم: يوسف النصيري 

ويسعى فريق روما لتحقيق اللقب الأوروبي الثاني له في تاريخه تحت قيادة جوزيه مورينيو، الذي نجح في منح الفريق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي لمواصلة تحقيق الألقاب وزيادة حافز الفريق للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، فيما يتطلع فريق إشبيلية لخطف البطولة وزيادة عدد ألقابه في الدوري الأوروبي ومواصلة الابتعاد بصدارة الأندية الفائزة باللقب.

وبشكل خاص، يطمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، لتحقيق اللقب ليصبح أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق كل الألقاب الأوروبية.

روما اشبيلية الدوري الاوروبي نهائي الدوري الاوروبي ديبالا

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