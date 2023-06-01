زادت عمليات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وهناك اهتمام كبير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد قبض مرتبات يونيو.



وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل المعلومات الكاملة مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو، وجدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023



مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

قامت وزارة المالية بتبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المقرر أن تبدأ وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو بهدف التيسير علي المواطنين في شراء متطلبات واحتياجات العيد وخاصة اللحوم.

وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 ابتدأ من يوم الأحد ١٨ يونيو وتستمر حتي يوم الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ في حين يتم تحديد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7و8و11 يونيو 2023.

موعد قبض مرتبات شهر يونيو 2023



كما أهابت وزارة المالية بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.



تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من الخميس 18 مايو 2023 على أن يستمر لمدة 6 ايام متتالية صرف مرتبات مايو 2023 خلال أيام 18 و21 و22 و23 و24 من نفس الشهر .



جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023



جدول زيادة مرتبات 2023

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

- زيادة مرتبات شهر مايو 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تكلفة الزيادة الجديدة على الدولة

سيكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بدءًا من أول أبريل المقبل، 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.