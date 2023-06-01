الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط طفل من الدور الخامس فى البحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب منذ قليل  طفل بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بإصابات بالغة في أنحاء الجسم، جراء سقوطه من الطابق الخامس من أعلى منزله، أثناء قيامه باللهو بطائرة ورق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و ظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير  أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد سقوط طفل من أعلى سطح بالطابق الخامس بنطاق ذات المركز، أثناء قيامه باللعب بطائرة ورق، حيث سحبته لأسفل وسقط أرضًا مغشيًا عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالانتقال وبالفحص تبين أن الحادث نتج عن الحادث إصابة الطفل بكسر بالجمجمة، وكدمه شديدة بالرئة، ونزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

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