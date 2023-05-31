رئيس جامعة أسيوط يؤكد أهمية الإسراع في إنشاء مستشفى الأورام الجديد

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بوفد شركة سبيشيال جروب المنفذة لمشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتنفيذية للمشروع، ومناقشة الخطة الإنشائية المستقبلية للمشروع.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة شركة سبيشيال جروب، واللواء وليد ممدوح عضو مجلس إدارة الشركة، واللواء خالد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء أمجد شكري مدير قطاع المشروعات والعلاقات العامة والحكومية، والعميد محمود أمين مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة ومدير المتابعة، والمهندس ممدوح عبادة مدير القطاع الهندسي، والدكتور دويب حسين المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشار أسامة خليفة مستشار رئيس الجامعة للشئون القانونية، والدكتور نوبى حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان مسعد ذكي عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عبد المنطلب محمد مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، والدكتور يحيى عبد العظيم مدير مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد بمركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والأستاذ وائل محمود أمين الجامعة المساعد، والأستاذ طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والأستاذ عبد العليم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، وعدد من مديري العموم بالإدارات المختصة بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التى تواجه افتتاح المرحلة الأولى منه فى أقرب وقت ممكن؛ لرفع العبء عن مرضى الأورام، وتحقيق أفضل خدمة للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعي الجديد؛ يأتي استكمالا وامتدادا لمستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري، وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

حيث يجرى إنشاء مبنى مستشفى الأورام الجامعي على مساحة خمسة عشر ( 15) ألف متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي و تسعة (9 ) أدوار بمسطحات إجمالية ؛ تسعين (90 ) ألف متر، ومن المقرر أن يتم وفقا لأحدث النظم العالمية؛ لخدمة مرضى الأورام من مختلف الفئات العمرية من المترددين على مستشفى أسيوط الجامعي، ومعهد جنوب مصر للأورام للعلاج ، ويتم تنفيذه على ثلاث (3 ) مراحل بطاقة استعابية؛ أربعمائة وخمسين ( 450 ) سريرا؛ شاملة كافة الخدمات لعلاج الأورام، و تشمل المرحلة الأولى: العيادات، والعلاج الكيماوي، والصيدلة الإكلينيكية، والاستقبال، والجهاز الإداري، كما تشمل المرحلة الثانية: العلاج الإشعاعي، والأشعة التشخيصية، والمعامل، والعمليات الصغرى، والمناظير، والطوارئ، وأما المرحلة الثالثة فتتضمن: الانتهاء من تجهيز عشرة ( 10 ) غرف عمليات، وثلثمائة (300 ) سرير، وغرف للعناية المركزة المتخصصة للأطفال، كما يتضمن كذلك : إنشاء وحدة طبية لتقديم الكشف المبكر عن الإصابة بالسرطان، وتقديم خدمات التوعية للمواطنين؛ للوقاية من الإصابة به، والذي سوف يتولى عمل الفحوصات الطبية، والمسحات الدورية للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء مركز بحثي متخصص في إجراء دراسات وأبحاث متخصصة في مجالات الأورام المختلفة.

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