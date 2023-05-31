الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. يوري تليمانس يعلن رحيله عن ليستر سيتي في صفقة انتقال حر

يوري تليمانس
يوري تليمانس

أعلن البلجيكي يوري تليمانس، لاعب وسط فريق ليستر سيتي الانجليزي، رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم تليمانس لصفوف فريق ليستر سيتي قادمًا من فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

نشر تليمانس فيديو عبر خاصية “ستوري” بحسابه على منصة التواصل الاجتماعي،وتبادل الصور “انستجرام”، للقطات له مع فريق ليستر مرفق بالتعليق الآتي: “أعزائي جماهير ليستر سيتي، بعد 4 سنوات ونصف مميزين، أودع هذا النادي الرائع مع كثير من الامتنان، من اليوم الأول الذي دخلت فيه أرض الملعب، أحرجني شغفكم ودفئكم، الانتصار والحب والأمل وحتى الهزيمة”.

ويرحل تليمانس عن صفوف فريق ليستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده بشكل رسمي بعد أن شارك في 37 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع 2 لزملائه في الفريق.

وأكمل: "لقد شاركنا العديد من اللحظات المميزة سويًا، أنا ممتن لكم للأبد، لدعمكم الذي لا يتوقف، شكرًا لكم، شكرًا لفريق العمل والفريق التدريبي واللاعبين والجماهير لمنحي أنا وعائلتي منزلًا، هذا ليس وداعًا للأبد".

وبدأ تليمانس مسيرته ضمن صفوف فريق أندرلخت للشباب وتدرج في مراحله العمرية حتى صعد للفريق الأول في صيف عام 2013 وقضى 4 مواسم بقميص الفريق قبل الانتقال لنادي موناكو الفرنسي خلال صيف 2017 وقضى موسمين بصفوف الفريق قبل أن ينضم لليستر سيتي في شتاء 2019 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قبل الانتقال رسميًا في صيف 2019.

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