سفير بنجلاديش يزور منطقة آثار البهنسا في المنيا

زار منيرول إسلام سفير دولة بنجلاديش الشعبية لدى جمهورية مصر العربية منطقة آثار البهنسا بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، والتي تعد أرض التاريخ والشهداء رافقه خلال الزيارة الأثرى سلامة زهران مفتش الآثار الإسلامية.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن سفير دولة بنجلاديش زار أضرحة الشهداء والتابعين وضريح سيدي على الحمام وأولاد عقيل بن أبي طالب وضريح السبع بنات والبدريين وخولة بنت الأزور.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات اللواء من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بالعمل على تنشيط السياحة بمنطقة آثار البهنسا باعتبارها من المزارات الإسلامية المهمة والتي يحرص الكثير من المواطنين من داخل مصر والدول الأخرى على زيارتها لما تضمه من مساجد وقباب ومزارات كثيرة ومتعددة

وكانت منطقة آثار البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، قد استقبلت مؤخرا وفدا من دولة ماليزيا، للتعرف على تاريخ الحضارة الإسلامية القديمة، وشمل برنامج الزيارة تفقد (منطقة السبع بنات- مسجد ومقام سيدي على الحمام وبعض مقابر الصحابة وشجرة السيدة مريم).

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية المهمة منها "منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب ب" البقيع الثاني "لكثرة من استشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

345232399_579195501013019_965366774188462137_n

346072466_1717983625321756_4292009998608847865_n

348610617_1277324486206862_5735317054631379589_n