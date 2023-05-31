لدمج الحواس معًا.. "النوبي" يكشف أهمية بحث تطوير الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور علاء النوبي، باحث مصري شارك في تطوير أداة الذكاء الاصطناعي، إن البحث الجديد "إيمدج بايند"، الذي توصل إليه برفقة فريق عمل في شركة “فيس بوك”، يفيد في استخدام الحواس الست معًا بطريقة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “النوبي” خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرناج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية DMC، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على رؤية الصورة وسماع الصوت وتحديد أصوات الآلات، مؤكدًا أن البحث يعمل على الربط بين كل الحواس.

وتابع أن البحث يساعد على إنتاج واقع افتراضي يتشابه مع الحقيقي، لافتًا إلى أن "شات جي بي تي" نظام يستخدم الشات الكتابي فقط ولكنه مع البحث الجديد يكون أقوى بكثير ويصبح وكأنك تتحدث مع شخص آخر.

التخوف من الذكاء الاصطناعي

وعن المخاوف التي يُثيرها الذكاء الاصطناعي، أكد “النوبي” أنه يجب أن يكون هناك تخوفًا ونكون مستعدين للنتائج السيئة لأنها تكنولوجيا، موضحًا أنه يوجد وظائف معينة ستتبدل ولكنها تفتح وظائف أخرى ولابد أن يكون هناك قوانين للتعامل معها حتى لا تستخدم بطريقة غير قانونية.