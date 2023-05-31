الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وبلغ عددهم ٢٥٥ طالب وطالبة.

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/2023 (الدور الأول)، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبلغت نسبة النجاح في إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي 85.17%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبًا وطالبة، وكان عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبًا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67%، كما حقق طلاب وطالبات مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين نسبة نجاح 100%.

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