اتحاد جدة يوافق على طلبات بنزيما.. و"مونت كارلو": اللاعب لم يتخذ أى قرار

كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، من عرض نادي اتحاد جدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن اتحاد جدة وافق على كل طلبات كريم بنزيما.

وتابع التقرير أن ريال مدريد يعتقد بأن كريم بنزيما سيقبل العرض، لكن المهاجم الفرنسي لم يتخذ قراره بعد حتى الآن.

وذكر التقرير أن وفدا سعوديا سافر إلى العاصمة المدريدية لمقابلة حامل الكرة الذهبية، وإقناعه بقبول المشروع، حيث استمرت المناقشات منذ عدة أسابيع.

وأردفت الشبكة أن الحكومة السعودية ترغب في إرسال اللاعب إلى الاتحاد رغم احتمالية وجود الهلال في الصورة أيضًا، حيث سيحصل اللاعب على راتب قدره 200 مليون يورو على مدار عامين.