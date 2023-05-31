الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يوافق على طلبات بنزيما.. و"مونت كارلو": اللاعب لم يتخذ أى قرار

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشفت تقارير صحفية فرنسية موقف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، من عرض نادي اتحاد جدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن اتحاد جدة وافق على كل طلبات كريم بنزيما.

وتابع التقرير أن ريال مدريد يعتقد بأن كريم بنزيما سيقبل العرض، لكن المهاجم الفرنسي لم يتخذ قراره بعد حتى الآن.

وذكر التقرير أن وفدا سعوديا سافر إلى العاصمة المدريدية لمقابلة حامل الكرة الذهبية، وإقناعه بقبول المشروع، حيث استمرت المناقشات منذ عدة أسابيع.

وأردفت الشبكة أن الحكومة السعودية ترغب في إرسال اللاعب إلى الاتحاد رغم احتمالية وجود الهلال في الصورة أيضًا، حيث سيحصل اللاعب على راتب قدره 200 مليون يورو على مدار عامين.

كريم بنزيما اتحاد جدة ريال مدريد بنزيما راديو مونت كارلو

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

اعتماد نتيجة "إعدادية الجيزة" بنسبة نجاح 85,17%

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة