تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون في الدوري

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي التشكيل الذي يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد نصر - محمد دسوقي - كريم عرفات

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد حسن - أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور - فراس شواط - محمد الشامي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو حارسا ومعه عصام صبحي وأحمد محسن وكريم الديب ومحمد مخلوف ومروان حمدي وعمر الساعي وأبو بكر حمزة الجمل.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، ويأتي المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.