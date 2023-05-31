الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: الصدام بين صربيا وكوسوفو قد يتحول إلى صراع كبير

فايز فرحات
فايز فرحات

قال فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الصراع بين صربيا وكوسوفو يأخذ أبعادًا قومية ودينية، مشيرًا إلى أن نسبة الصرب محدودة في كوسوفو، والمشكلة أنهم يتركزون في المنطقة الشمالية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأقلية الصربية لا يعترفون بدولة كوسوفو ويرون أنهم تابعون لصربيا، بالإضافة إلى أن صربيا تستخدم الأقلية لدعم مواقفها تجاه كوسوفو.

كوسوفو كانت مسرحًا لصراع كبير داخل أوروبا بالحرب العالمية

وأكد انه توجد معطيات تتعلق بالأهمية الجغرافية وكوسوفو تكتسب أهميتها من كونها مسرحًا لصراع كبير داخل أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى والثانية.

وتابع: “يظل الصراع الأكبر بين روسيا والناتو وأوكرانيا والولايات المتحدة من ناحية أخرى وهناك خطر من امتداد الصراع للبقان". 

كوسوفو صراع كبير روسيا والناتو امتداد الصراع فايز فرحات المنطقة الشمالية

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