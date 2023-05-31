الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور البابا تواضروس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ القاهرة خلال الإحتفالية

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام .


وشارك فى الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة ،وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ  والشخصيات العامة .


وفي نهاية الحفل قام  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

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