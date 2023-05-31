بحضور البابا تواضروس.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة حيث تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام .



وشارك فى الحفل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى وزيرة الهجرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء أيمن السعيد رئيس حى مصر القديمة ،وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة .



وفي نهاية الحفل قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

IMG-20230531-WA0083

IMG-20230531-WA0084

IMG-20230531-WA0079

IMG-20230531-WA0078

IMG-20230531-WA0081

IMG-20230531-WA0082

IMG-20230531-WA0080

IMG-20230531-WA0077