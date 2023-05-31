كيفيه الاستثمار في تداول الاسهم

يمكننا ان نتعرف على مفهوم تداول الأسهم وهو ببساطة شراء وبيع نسب في الشركات المتداولة في سوق البورصة و هذا ما يسمى الأسهم

بدأ تداول الأسهم :

نذكر ببساطة واختصار لتداول الأسهم ستحتاج إلى فتح حساب عمالة مع وسيط حسن السمعة. بمجرد فتح حساب وإيداع الأموال ، يمكنك البدء في البحث عن الأسهم وتحليلها لتحديد الأسهم التي تريد شراؤها. يستخدم بعض المتداولين التحليل الأساسي ، والذي يتضمن فحص الحالة المالية للشركة وأدائها ، بينما يستخدم البعض الآخر التحليل الفني ، والذي يتضمن دراسة مخططات وأنماط أسعار الأسهم.

في تداول الاسهم عند شراء سهم، تصبح مساهمًا في الشركة، وتحصل على جزء من أرباحها وحقوق التصويت في اجتماعات المساهمين. كمساهم، يمكنك التصويت على القضايا الرئيسية مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاندماجات والاستحواذات وتوزيع الأرباح وغيرها من القرارات المهمة للشركة.

عندما تكون مستعدًا لشراء سهم ، ستقوم بتقديم طلب لدى الوسيط الخاص بك. هناك أنواع مختلفة من الأوامر التي يمكنك وضعها ، مثل أوامر السوق وأوامر التحديد وأوامر الإيقاف. بعد تنفيذ طلبك ، ستمتلك أسهم الشركة ويمكنك بيعها في أي وقت ، ونأمل أن يكون سعرها أعلى مما اشتريت به.

عند بيع سهم، تحصل على قيمة السوق الحالية للأسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل مما دفعته لشرائها. يتم تحديد قيمة السهم بواسطة عوامل مختلفة، بما في ذلك أداء الشركة وحالة الاقتصاد واتجاهات السوق ومشاعر المستثمرين.