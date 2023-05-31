الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

كيفيه الاستثمار في تداول الاسهم

جريدة الدستور

يمكننا ان نتعرف على مفهوم تداول الأسهم وهو ببساطة شراء وبيع نسب في الشركات المتداولة في  سوق البورصة و هذا ما يسمى  الأسهم

 

بدأ تداول الأسهم :

 

  • نذكر ببساطة واختصار لتداول الأسهم ستحتاج إلى فتح حساب عمالة  مع وسيط حسن السمعة. بمجرد فتح حساب وإيداع الأموال ، يمكنك البدء في البحث عن الأسهم وتحليلها لتحديد الأسهم التي تريد شراؤها. يستخدم بعض المتداولين التحليل الأساسي ، والذي يتضمن فحص الحالة المالية للشركة وأدائها ، بينما يستخدم البعض الآخر التحليل الفني ، والذي يتضمن دراسة مخططات وأنماط أسعار الأسهم.

في تداول الاسهم عند شراء سهم، تصبح مساهمًا في الشركة، وتحصل على جزء من أرباحها وحقوق التصويت في اجتماعات المساهمين. كمساهم، يمكنك التصويت على القضايا الرئيسية مثل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاندماجات والاستحواذات وتوزيع الأرباح وغيرها من القرارات المهمة للشركة.

عندما تكون مستعدًا لشراء سهم ، ستقوم بتقديم طلب لدى الوسيط الخاص بك. هناك أنواع مختلفة من الأوامر التي يمكنك وضعها ، مثل أوامر السوق وأوامر التحديد وأوامر الإيقاف. بعد تنفيذ طلبك ، ستمتلك أسهم الشركة ويمكنك بيعها في أي وقت ، ونأمل أن يكون سعرها أعلى مما اشتريت به.

عند بيع سهم، تحصل على قيمة السوق الحالية للأسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل مما دفعته لشرائها. يتم تحديد قيمة السهم بواسطة عوامل مختلفة، بما في ذلك أداء الشركة وحالة الاقتصاد واتجاهات السوق ومشاعر المستثمرين.

  • استرتجيات تداول الأسهم
  •  توجد استراتيجيات مختلفة لتداول الأسهم، بما في ذلك تداول اليوم، وتداول السوينغ، والاستثمار الطويل الأجل. ينطوي تداول اليوم على شراء وبيع الأسهم في نفس اليوم، بينما يتضمن تداول السوينغ الاحتفاظ بالأسهم لبضعة أيام أو أسابيع. ينطوي الاستثمار الطويل الأجل، على النقيض من ذلك، على الاحتفاظ بالأسهم لعدة سنوات أو حتى عقود.
  •  وفي الخاتمة نوضح أنه من المهم ملاحظة أن تداول الأسهم ينطوي على مخاطر ، ويجب ألا تستثمر أموالًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. من المهم أيضًا إجراء البحث الخاص بك وعدم الاعتماد فقط على نصائح أو توصيات من الآخرين

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