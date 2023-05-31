الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعلن توريد 372 ألف طن من محصول القمح

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 372615 طنا، و921 كيلو، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

ووجه المحافظ بالاستمرار في أعمال التوريد واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك والعمل على إنجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف.

 

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتم تسهيل وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين ، أن موسم توريد القمح والذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي، يسير بشكل جيد حتي الآن ، حيث لم تستقبل غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوي من الموردين والمزارعين ، مؤكدا علي أن المديرية وأجهزة المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين والموردين بكافة شون وصوامع المحافظة ، لتسهيل عملية التوريد ، مشيرا إلي أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكافة المواقع التخزينية ، لتجهيزها بشكل دائم لأستقبال القمح من الموردين والمزارعين مؤكدا أن المديرية تتابع موسم التوريد من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية وآخري بجميع مراكز المحافظة 

 

يذكر أن محافظة المنيا شهدت الموسم الماضي تحقيق المحافظة لأكثر من المستهدف توريده من القمح، حيث تم توريد 500 ألف طن قمح بنسبة 112 %، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.

محافظ المنيا توريد 372 ألف طن قمح شون وصوامع مراكز المحافظة موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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