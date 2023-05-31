"حياة كريمة" تطلق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

تنظم مؤسسة "حياة كريمة" من خلال مبادرة "١٠ أيام تقدر" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، ومكتبة مصر العامة بالمحافظة، قوافل تعليمية مجانية أونلاين للمراجعة النهائية للمواد الدراسية لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم.

وتستقبل مدرسة الشهيد المعناوى طلاب بينما تستقبل قاعة مكتبة مصر العامة طالبات الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، من خلال عدد من خبراء التعليم والمواد الدراسية المختلفة، خلال الفترة من أول يونيو حتى ٩ يونيو.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المبادرة، مع تذليل العقبات وإعلان الطلاب لتحقيق مزيد من الاستفادة لأبناء مطروح .

ويمكن للطلاب التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6



جاء ذلك تيسيرا على أبناء مطروح طلاب الشهادة الثانوية العامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.