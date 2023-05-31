الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تطلق قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 تنظم مؤسسة "حياة كريمة" من خلال مبادرة "١٠ أيام تقدر" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، ومكتبة مصر العامة بالمحافظة، قوافل تعليمية مجانية أونلاين للمراجعة النهائية للمواد الدراسية   لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم.

وتستقبل مدرسة الشهيد المعناوى طلاب بينما تستقبل قاعة مكتبة مصر العامة طالبات الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، من خلال عدد من خبراء التعليم والمواد الدراسية المختلفة، خلال الفترة من أول يونيو حتى ٩ يونيو.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المبادرة، مع تذليل العقبات وإعلان الطلاب لتحقيق مزيد من الاستفادة لأبناء مطروح .

ويمكن للطلاب التسجيل من خلال اللينك التالي:

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6

جاء ذلك تيسيرا على أبناء مطروح طلاب الشهادة الثانوية العامة تحت رعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

IMG-20230531-WA0201
IMG-20230531-WA0201
ابناء مطروح الشهادة الثانوية العامة حياة كريمة بمطروح شهادة الثانوية العامة طلاب الشهادة الثانوية

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

اعتماد نتيجة "إعدادية الجيزة" بنسبة نجاح 85,17%

رئيس جهاز العاشر يوجه بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة