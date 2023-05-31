الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عن شبيه والدها.. إيمي طلعت زكريا: "بابا أحلى"

شبيه طلعت زكريا
شبيه طلعت زكريا

نشر الفنان عمرو عبدالعزيز صورة لشبيه الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه بموقع “فيس بوك” وعلق عليها:"انا اتخضيت واتثبت شوية.. الراجل ده اسمه ابو حمد المدريدى لقيته من شويه على tiktok.. فعلا أول مره اصدق المثل اللي قال يخلق من الشبه اربعين، الله يرحمك ياعم طلعت و يحسن اليك".

وعلقت إيمي طلعت زكريا، على المنشور :"بابا احلى طبعا.. بس دى فرصة حلوة علشان الناس تدعيله ياعمرو".

والفنان طلعت زكريا من النجوم الذين سطعوا في سماء الكوميديا، بتعبيرات وجهه التي كانت كفيلة لرسم البسمة على شفاه المشاهدين له.

واعتمد الراحل طلعت زكريا، على كوميديا الموقف والتي جعلته أحد نجوم الشباك في عالم الكوميديا، فدائمًا ما كان يتبع أسلوب الارتجال والتعليق على المواقف بشكل كوميدي.

يعتبر الفنان طلعت زكريا من النجوم الذين لم ينسوا الأطفال، فمن منا لا يتذكر كارتون "سوبر هنيدي" والذي قدم شخصية "صلعت" الذي يفكر بشكل غير سوي، حيث شارك النجم محمد هنيدي هذه السلسلة التي استمر لأكثر من 4 أجزاء.

كما قدم كارتون "عويضة تايتنك" حيث تدور الأحداث حول شخص اسمه "عويضة" يعانى مشاكل عديدة بسبب أزمة البطالة ويبحث عن شغل ليتزوج من حبيبته لكنه فى كل يوم يحاول اختراع عمل له ويفشل فى النهاية ويسلط العمل الضوء على السلبيات التي يعيشها الشعب المصرى بعد الثورة ووصول الاخوان للحكم فى إطار كوميدى ساخر.

الفنان عمرو عبدالعزيز الراحل طلعت زكريا إيمي طلعت زكريا إيمي طلعت زكري طلعت زكريا عمرو عبدالعزيز علي فيس بوك

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

السجن 3 سنوات لتاجر سيارات استولى على مبالغ أجنبية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة