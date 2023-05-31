عن شبيه والدها.. إيمي طلعت زكريا: "بابا أحلى"

نشر الفنان عمرو عبدالعزيز صورة لشبيه الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه بموقع “فيس بوك” وعلق عليها:"انا اتخضيت واتثبت شوية.. الراجل ده اسمه ابو حمد المدريدى لقيته من شويه على tiktok.. فعلا أول مره اصدق المثل اللي قال يخلق من الشبه اربعين، الله يرحمك ياعم طلعت و يحسن اليك".

وعلقت إيمي طلعت زكريا، على المنشور :"بابا احلى طبعا.. بس دى فرصة حلوة علشان الناس تدعيله ياعمرو".

والفنان طلعت زكريا من النجوم الذين سطعوا في سماء الكوميديا، بتعبيرات وجهه التي كانت كفيلة لرسم البسمة على شفاه المشاهدين له.

واعتمد الراحل طلعت زكريا، على كوميديا الموقف والتي جعلته أحد نجوم الشباك في عالم الكوميديا، فدائمًا ما كان يتبع أسلوب الارتجال والتعليق على المواقف بشكل كوميدي.

يعتبر الفنان طلعت زكريا من النجوم الذين لم ينسوا الأطفال، فمن منا لا يتذكر كارتون "سوبر هنيدي" والذي قدم شخصية "صلعت" الذي يفكر بشكل غير سوي، حيث شارك النجم محمد هنيدي هذه السلسلة التي استمر لأكثر من 4 أجزاء.

كما قدم كارتون "عويضة تايتنك" حيث تدور الأحداث حول شخص اسمه "عويضة" يعانى مشاكل عديدة بسبب أزمة البطالة ويبحث عن شغل ليتزوج من حبيبته لكنه فى كل يوم يحاول اختراع عمل له ويفشل فى النهاية ويسلط العمل الضوء على السلبيات التي يعيشها الشعب المصرى بعد الثورة ووصول الاخوان للحكم فى إطار كوميدى ساخر.