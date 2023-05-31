ندوة تعريفية للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بشرق القاهرة

ترأس الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ندوة تعريفية للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة.

تضمنت الندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة من خلال التشجيع وتقديم كل أشكال الدعم لتقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.

وأشارت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في بيانها أن فعالية الندوة التعريفية تأتي في إطار الأهمية التي توليها الدولة للمشاركة في دعم قضايا التغير المناخي والمشكلات البيئية بكافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية ودورها في التوعية بالمخاطر البيئية وإستمرارا للتوعية وإطلاق الحملات والندوات التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بنطاق أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة.

وتضمنت الندوة عرض تقديمي عن المبادرة وتعريفي بالمبادرة و آلية العمل والانضمام إليها ونماذج التقنيات التكنولوجية المستخدمة في المشروعات الخضراء الذكية وخطوات التقدم للمسابقة والتي تم فتح باب التقديم لها خلال الفترة من أول أبريل ، وتخلل الندوة التعريفية الرد على استفسارات السادة الحضور حول المبادرة.

كما تضمنت الندوة تعريفا بأهمية المبادرة والتي تأتي تماشياً مع أهداف الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق المشروعات التي تتوافر بها عناصر الاستدامة والتطبيق الفعلي والتكرار، عن طريق الإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg .

على أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وتتلخص أهداف المبادرة في التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محقِقة لهذه الأهداف وأيضاً تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية ، وسيتم عقد ندوات تباعاً في باقي أحياء المنطقة.

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