الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

نور الشربيني
نور الشربيني

تأهّلت لاعبة الإسكواش نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزها بثلاثة أشواط على اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة الرابعة عشر عالميا.

وأظهرت نور في المباراة التي جمعتها بإيفانز، مستوى مميز من الأداء والتركيز، ونجحت في تحقيق الفوز بنتيجة 11-4، 11-7، 11-9، لتتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأبدت نور الشربيني سعادتها بالفوز، مؤكدةً وأنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في المراحل القادمة من البطولة.

ويأتي تأهل نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

وشاركت كل من اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا وجورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا  وتيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشرة وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا لتتأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي من مصر للنصف النهائي.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

فاز اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا علي اللاعب إيكير بخارس من إسبانيا المصنف الثلاثون في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-2، 11-2.

فاز اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا على اللاعب فيكتور كروين من فرنسا المصنف الثامن عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 2-11، 3-11، 2-11.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 

فازت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا على اللاعبة جورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-2، 11-5.

فازت اللاعبة هانيا الحمامي من مصر المصنفةالثالثة عالمياعلى اللاعبة تيسني إيفانز من المملكة المتحدة المصنفة الخامسة عشر عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-5، 11-4.

الدور نصف النهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش نور الشربيني نصف نهائي البلجيكية

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

الداخلية تزف بشرى سارة لجماهير الأهلى قبل نهائى دورى الأبطال

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة