نور الشربيني تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش

تأهّلت لاعبة الإسكواش نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزها بثلاثة أشواط على اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة الرابعة عشر عالميا.

وأظهرت نور في المباراة التي جمعتها بإيفانز، مستوى مميز من الأداء والتركيز، ونجحت في تحقيق الفوز بنتيجة 11-4، 11-7، 11-9، لتتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وأبدت نور الشربيني سعادتها بالفوز، مؤكدةً وأنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل مستوياتها في المراحل القادمة من البطولة.

ويأتي تأهل نور الشربيني إلى الدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، كإنجاز جديد لها في مسيرتها الرياضية المميزة، حيث تعتبر واحدة من أبرز اللاعبات المصريات في رياضة الإسكواش، وتحظى بشعبية واسعة في الوسط الرياضي المصري والعالمي.

وشاركت كل من اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا وجورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا وتيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشرة وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا لتتأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي من مصر للنصف النهائي.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:

فاز اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا علي اللاعب إيكير بخارس من إسبانيا المصنف الثلاثون في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-2، 11-2.

فاز اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميا على اللاعب فيكتور كروين من فرنسا المصنف الثامن عالميا في 4 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 2-11، 3-11، 2-11.

نتائج مباريات الربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات:

فازت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميا على اللاعبة جورجينا كينيدي من إنجلترا المصنفة السابعة عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-2، 11-5.

فازت اللاعبة هانيا الحمامي من مصر المصنفةالثالثة عالمياعلى اللاعبة تيسني إيفانز من المملكة المتحدة المصنفة الخامسة عشر عالميا في 3 أشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-5، 11-4.