الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع أمام الوداد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، هو ما يهم جماهير المارد الأحمر، قبل أيام من مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى الأبطال.

مباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال صورة كربونية من مباراة الفريقين فى النهائى الأفريقى الأخير، والذى أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء من مباراة واحدة، وانتهى بفوز الوداد.

صعد الأهلى للنهائى الأفريقى بعد الإطاحة بالترجى التونسى فى نصف النهائى، فيما صعد الوداد على حساب صن داونز الجنوب افريقى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلى نظيره الوداد المغربى فى تمام التاسعة من مساء الأحد القادم 4-6-2023، على ستاد القاهرة الدولى ، فى مباراة. الذهاب بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فى العاشرة مساء الأحد 11-6-2023 بتوقيت القاهرة، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراة الأهلى والوداد على الهواء مباشرا، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة، كما تنقل قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضى المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

ينتظر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على جاهزية الثنائي محمد الشناوى حارس المرمى وحمدى فتحى لاعب وسط الفريق، الذين اقتربا بقوة من الجاهزة الفنية للنهائى الأفريقى، ليكون المدير الفنى للمارد، قد استقر على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الذهاب بنهائى دورى الأبطال.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع
  • أليو ديانج وحمدى فتحى أو "عمرو السولية"و ومروان عطية فى وسط الملعب
  • حسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود كهربا فى الهجوم

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تاريخ مباريات الأهلى والوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا

التقى الأهلى والوداد المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا 11 مرة، حقق الأهلى الفوز فى 4 مواجهات، فيما فاز الوداد فى 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.
وتقابل الأهلى والوداد فى النهائى الأفريقى 3 مرات، منهم مرتين فى نهائى 2017 حيث فاز الأهلى فى الذهاب 3/1 وفاز الوداد فى الإياب بهدفين ليتوج باللقب الأفريقى، وعاد الوداد لتحقيق الفوز على الأهلى فى نهائى بطولة 2022 والذى أقيم من مباراة واحدة.

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