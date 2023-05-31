الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

رئيس المنظمة
رئيس المنظمة

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له.

وبحث تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة العربية للسياحة، بما يسهم في دعم برامج تنمية السياحة بالمنطقة، مستمعًا إلى شرح عن جهود المنظمة العربية ودورها بدعم البرامج السياحية بالمنطقة، بما يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

نوه بما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بجميع القطاعات التنموية وفق رؤية السعودية 2030 ومن ذلك قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام كبير إيماناً بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من مقومات سياحية يمكن استغلالها لتنشيط السياحة بالمنطقة وجذب السياح من خلال خطة تتكامل بها جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وأفراد المجتمع واستثمار المقومات التاريخية والتراثية والموروث وفرز وتصنيف الفرص الاستثمارية والوظيفية التي تنتج عن السياحة الشتوية والبرية الموسمية.

وأكد أهمية التعاون بين المنظمة والجهات المعنية بالمنطقة لإبراز الوجه الحقيقي للسياحة في منطقة الحدود الشمالية لما تحتويه من مواقع سياحية وتاريخية وأثرية متنوعة.

من جهته، قدم رئيس المنظمة العربية للسياحة شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على ما يقدمه من جهود لتعزيز القطاع السياحي بالمنطقة، مشيداً بما تزخر به المنطقة من مواقع سياحية متميزة.

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