الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.. طبيب نفسي يقدم نصائح للطلاب المخفقين

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

اعلنت مديريات التربية والتعليم نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم الأربعاء، تلك التي لا تقل أهمية عن نتيجة الثانوية العامة كونها تحدد مصير الطلاب في تكملة مسيرتهم التعليمية، ما يدفع الأهالي إلى التعامل بقسوة مع أبنائهم عندما يخفقون .

تواصلت "الدستور" مع عضو الجمعية الامريكيه لعلم النفس علي عبدالراضي لتقديم نصائح لأهالي الطلاب الذين أخفق أبنائهم، فقال: يجب على كل أب وكل تقبل النتيجة التي يحصل عليها الابن، كما يجب تقبله.

وأضاف أنه يجب عدم الربط بين حب الأبناء بالمجموع الذي يحصل عليه الطالب، بل أن إخفاق الابن يجعله خلال تلك الفترة في حاجة شديدة للدعم، متابعا أن التعليم متعدد الأطراف، حيث يمكن أن يتعلم الطفل شيء أخر وليس دخوله الثانوية العامة فقط.

واستطرد: على الأهالي شرح الأهداف التعليمية لأبنائهم لتخريج جيل جديد واعِ، ويجب تشجيع الأبناء على تطوير الذات، وحثهم على النجاحات التعليمية التي يمكن أن تفيد الطالب رغم إخفاقه.

وينصح بضرورة البعد عن فكرة الثانوية العامة التي يلجأ كافة الأهالي، وبمجرد عدم حصول الطالب على المجموع المناسب تظهر الأمراض النفسية لديه دون التفكير فى الاتجاه للتعليم الفني الذي تحتاجه البلاد بالفعل فى الجمهورية الجديدة .

ويختتم: ينبغى التعامل مع الأبناء بطريقة حضارية والتحدث معهم برفق والابتعاد عن العنف معهم  وحثهم على أن ذلك الاخفاف هو نقطة انطلاق لتصحيح المسار.

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