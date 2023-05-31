الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قطاع أخبار "الشركة المتحدة" ينقل مباشرة مراسم زفاف ولى العهد الأردنى غدًا

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

تتوجه الأنظار، غدًا الخميس، الأول من يونيو 2023، إلى العاصمة الأردنية عُمان، والتي تشهد مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله علي الأنسة رجوة آل سيف.

وينقل قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مراسم الزفاف الملكي علي قنوات "القاهرة الإخبارية" و:إكسترا لايف" علي الهواء مباشرة. 

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد يوم غدٍ الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساء لمسار موكب ولي العهد، الذي يبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان.

ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية؛ لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، حيث بدأ توافد الضيوف منذ أمس؛ لحضور مراسم الاحتفال. 

خطة سير موكب الزفاف

الموكب الملكي ينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، ويمر بعدة مناطق في العاصمة عمّان، حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب الى جانب شاشات عرض خصصت في عدة مناطق؛ ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف، إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي). 

مسار الكوكب الملكي امتلأ بالأعلام وصور التهنئة بهذه المناسبة، إلى جانب فعاليات تقام في الحدائق العامة والمراكز الثقافية، احتفاء بزفاف ولي العهد وتستمر حتى انتهاء الزفاف.

العاصمة الأردنية ع مان الحسين بن عبدالله الأنسة رجوة آل سيف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سير موكب الزفاف

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