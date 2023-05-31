الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورشة فنية دولية.. اختتام فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولى للطبول الجمعة

مهرجان الطبول
مهرجان الطبول

تختتم فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية؛ برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق ٢يونيه،  وذلك على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" ، يأتى ذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وتشهد الدورة، مشاركة متميزة من دول “اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، اندونسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن”، بالاضافة الى مصر. 

ويعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان ورش فنية دولية في حفل الختام، تشارك فيه جميع الفرق بالسور الشمالي. 

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح فى تصريحات له: "المهرجان يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة التي تعكس العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث، واتاحتها لأكبر قدر من الجماهير والتعريف بثقافات العالم وشعوبها وتراثه واتاحة مساحة للحوار الفني والثقافي على المستوى الدولي بين الشعوب المختلفة". 

يقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم ، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس، خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،د. عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب،  ووزارة السياحة والأثار، متمثلة في هيئة التنشيط السياحى.

ويكرم المهرجان بولادبولبول"اذبيجان"، د.علياء شكري" مصر"،على فاركاتوري"مالي"، شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول"اليابان".

وانطلقت فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية، مساء السبت الماضى، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وتحت إشراف الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان، بمسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر.

المهرجان الدولي للطبول والفنون الفنان انتصار عبد الفتاح حوار الطبول من أجل السلام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية المجلس الأعلى للثقافة خالد جلال عادل عبده

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