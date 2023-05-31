الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة السودانية: 70 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الصراع

السودان
السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في نبأ عاجل، اليوم الاربعاء، ان 70 جثة مجهولة الهوية منذ بداية الصراع، وفق قناة “العربية”. 

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 9 منشآت صحية خرجت عن الخدمة في ولاية الجزيرة ، جنوب الخرطوم ، رغم الهدنة المعلنة.

وأكدت أن عمليات الإغلاق جاءت بسبب وجود ميليشيات الدعم السريع التي تهدد حركة الكوادر الطبية والإمدادات.

وواصلت العديد من العائلات الاختباء في منازلها ، وتقنين المياه والكهرباء بينما كانت تحاول يائسة تجنب إطلاق النار في المدينة التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين شخص - فر ما يقرب من 700000 منهم ، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال توبي هاروارد ، من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، في دارفور ، على الحدود الغربية للسودان مع تشاد ، استمرار القتال "في تجاهل صارخ لالتزامات وقف إطلاق النار".

وأعاق القتال المستمر وصول المساعدات والحماية التي يحتاجها 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان ، وفقًا للأمم المتحدة.

السودان دجثة مجهولة الهوية لالصراع الجيش

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