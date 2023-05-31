كلاسيكيات ورقصات إسبانية على مسرح الحرية بالإسكندرية غدًا

تستعد الفنانة العالمية منى بوركهارد، لإقامة عرض غنائي راقص ضخم، برفقة فرقتها الخاصة، غدًا الخميس، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب.

تفاصيل حفل منى بوركهارد بمركز الحرية للإبداع

وتقدم "بوركهارد" خلال الحفل، أعمال فنية بمذاق إسبانى، على نغمات عازف الدرامز الشهير شريف خضر، بالإضافة إلى عروض من الفلكلور الإسباني، إلى جانب مجموعة من الأغاني الكلاسيكية الغربية التي تعود لفترة الخمسينيات والستينيات.

كما تقدم مني، مجموعة من رقصات الباسودوبل الإسبانية الشهيرة التي تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران، إضافة إلى أغنيات Fuego,La Luna mi Enganom, Carino trianero, Lastima, Espana cani شغلوني عنيك وماشية السنيورة.

جدير بالذكر أن منى محمد حسن سالم هي فنانة سكندرية حاصلة على ليسانس الآداب قسم أنثروبولوجي "علم الإنسان"، ولقبت بـ"منى بوركهارد" نسبة إلى اسم زوجها الألماني الجنسية رودلف بوركهارد، واحترفت الغناء باللغات الفرنسية، والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى العربية.

واحترفت منى بوركهارد، أيضا الرقص الكلاسيكي، واللاتيني والباسودوبل الأسباني وكونت فرقة أوركسترا الأنغام الساحرة في أكتوبر 2014 رغبة منها في نشر ثقافة الموسيقى الكلاسيكية الإسبانية، نظرا لقربها الشديد من الموسيقى الشرقية.