الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد صبور: زيارة الوفد الفلسطينى للقاهرة فى توقيت مهم للغاية

النائب أحمد صبور
النائب أحمد صبور

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الزيارة التى يقوم بها الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكدًا أن الزيارة ترسم أبعادًا جديدة للعلاقات المصرية – الفلسطينية، خاصة أن الدولة المصرية من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية، والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة في إقامة دولته المستقلة وفقًا لما أقرته الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى.
وقال صبور إن الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل المتغيرات العالمية التى أثرت على المنطقة، وأيضًا في أعقاب التطورات المتلاحقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة التى تهدد استقرار المنطقة بأكملها، وتؤجج العنف وتهدد إحلال السلام وتعزيز العيش المشترك، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز الجهود الرامية إلى التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة الجلوس إلى مائدة المفاوضات من أجل تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الزيارة تهدف بالأساس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطينية، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والثقافية، والربط الكهربائي، وغيرها من المجالات الأخرى، كذلك توقيع بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية والمغتـربين بدولة فلسطين، وبروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة في مصر وفلسطين.

وأكد النائب أحمد صبور أنه على ثقة تامة بأن هذه الزيارة ستكون بداية لتفعيل المزيد من أطر التعاون المشترك، خاصة في ظل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من رغبة في تعميق علاقاتها العربية، للخروج من الهيمنة الإسرائيلية المفروضة على الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن الزيارة ستسهم في تفعيل دور المحور الثلاثي الفلسطيني والمصري والأردني، الذي أسهم في دفع الأوضاع نحو التهدئة والتصدي للممارسات الإسرائيلية، وكذلك فتح آفاق دولية أمام العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

المنتجات المصرية المفروضة ان الدولة المصرية الوفد الفلسطيني النائب احمد صبور بروتوكول تعاون

الأكثر قراءة

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

الطب الشرعي يفحص "شيك النصب" على الفنان صبري عبدالمنعم

لماذا رفض موسيمانى تدريب الزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة