الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يستقر على قائمة من 25 لاعبا لمباراتي غينيا وجنوب السودان

فيتوريا
فيتوريا

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على زيادة عدد قائمة الفراعنة فى معسكر يونيو المقبل المقرر انطلاقه يوم 10 يونيو استعدادا لمباراتي غينيا يوم 14 من الشهر نفسه ويوم 18 مع جنوب السودان.

وكشف محمد غرابة، مدير المنتخب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فيتوريا قرر زيادة عدد اللاعبين فى قائمة مباراتي غينيا و جنوب السودان مقارنة بالمعسكرات الماضية وقد تصل القائمة إلي 26 أو 27 لاعبا.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب يوم 12 يونيو إلى المغرب استعدادا لمباراة غينيا التي ستقام هناك، على أن تعود البعثة يوم 15 لمواجهة جنوب السودان باستاد القاهرة، وينتهي معسكر المنتخب مع نهاية المباراة رغم أن الأجندة الدولية تمد يوم 20 يونيو.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة مباراتي غينيا وجنوب السودان يوم 7 يونيو من خلال مؤتمر صحفي للرد على استفسارات الإعلاميين بشأن قائمة المنتخب.

وكان روي فيتوريا قد اختار 7 لاعبين محترفين هم محمد صلاح، لاعب ليفربول، أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، عمر مرموش، لاعب فولفسبورج الألماني، أحمد حمدي، إمباكت مونتريال في الدوري الأمريكي، وسام مرسي، إيبسويتش تاون الإنجليزي.

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