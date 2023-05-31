بدء صرف "تموين يونيو" لصالح 64 مليون مواطن غدا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غداً الخميس صرف مقررات شهر يونيو لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وذلك عبر 40 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات للشهر الجديد، حيث تم توفير 31 صنفا أساسيا ضمن احتياجات المواطنين بالمنافذ، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة و المصرية) بمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ السلع التموينية من البقاليين ومشروع جمعيتي، ومطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة وما يتم توفيره لأصحاب البطاقات طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر وذلك قبل بداية صرف مقررات الشهر لتمكين المواطنين من صرف السلع دون أى شكاوى.

من جهته، قال أحمد السيد عبد اللطيف، مدير مديرية التموين بمحافظة قنا، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي شهور، لافتاً إلى قيام مخازن الجملة بصرف قيمة الاستعاضة الأولى للتجار والتي تبلغ 25٪ من الربط التأميني لكل تاجر.

وأوضح أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف من السلع التموينية شهرياً بالمحافظة يبلغ 138 مليون و978 ألف جنيه لصالح 786 ألف و303 بطاقات يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مليون مواطن.

أضاف عبد اللطيف، أن محافظة قنا لديها 52 مكتب تموين بجانب 24 مركز خدمة مطور، و1090بدال تمويني و 495 منفذ جمعيتي بالإضافة إلى 8 آخرين قيد التسجيل و13 فرع نصف جملة (مجمع استهلاكية) و95 منفذاً للجمعيات الفئوية والمنزلية بجانب 29 منفذ تابعين لجهات أخرى.

وكشف عن أن المحافظة لديها 526 مخبزا بلديا قطاع (عام /خاص) 156 منها يعملون بالغاز الطبيعي، وجاري تحويل 5 آخرين، كما بلغ عدد المخابز السياحي 392 مخبزاً، ومستودعات الدقيق 1572 مستودعا.

وأوضح عبد اللطيف أن إجمالي عدد الأرغفة التي تصرف شهريا 120 مليون و984 الف و661 رغيف، وتبلغ كميات الدقيق التمويني استخراج 87.5٪ المنصرفه 23 الف و800 طن .



اضاف ان المحافظة لديها 148 مستودع بوتاجاز، حيث تبلغ الحصة الشهرية 898 ألف اسطوانة، بالإضافة إلى 123 محطة وقود.

وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى المبارك، قال مدير تموين قنا إنه تم وضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين، خلال العيد تتضمن توفير رصيد كافى من القمح طبقاً لبرنامج الطحن بالمطاحن ورصيد لا يقل عن 3 أيام من الدقيق لدي المخابز البلدية، فضلا عن وضع خطة للرقابة على قطاع المخابز لضمان إنتاج خبر جيد مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

وأوضح أنه يتم تشكيل حملات يومية بالتعاون مع جميع الإدارات لمتابعة أرصدة الدقيق التمويني لدي المخابز البلدية وكذلك الفاخر الحر بالأسواق والتاكد من توافره بجانب متابعة المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات المطلوبة ومتابعة أى شكاوى في انتاج الدقيق - توفير دقيق المستودعات وتوزيعه طبقا للبرنامج.

وقال عبد اللطيف إنه يتم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتوفير رصيد كافى من السلع الأساسية وتوزيعها على البقاليين ومشروع جمعيتي من الأصناف الأساسية من سكر - أرز - زيت بالإضافة إلى الأصناف الأخرى بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

ولفت عبد اللطيف إلى أنه يتم توفير اللحوم المستوردة داخل منافذ الشركة المصرية مابين فروع وسيارات متنقلة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكذلك الدواجن، بالإضافة إلى إقامة 13 شادرا إلى مستوى المحافظة لبيع اللحوم البلدية والأضاحي باسعار اقل من مثيلاتها في السوق.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين والصحة والتجارة الداخلية والطب البيطرى بتكثيف المرور على الأسواق للتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، بالإضافة إلى متابعة تجار التموين ومشروع جمعيتى من قبل المكاتب التموينية والإدارات التمويلية التابعة للمديرية للتأكد من الاعلان عن وصول السلع التموينية والأسعار ومطابقة الأرصدة الموجودة لدى التجار مع الموجود على ماكينة الصرف للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، قال عبد اللطيف إنه يتم توفير رصيد كافي من البنزين السولار بالإضافة إلى اسطوانات البوتاجاز من المستودعات بالتنسيق مع مصنع التعبئة، فضلاً عن تشكيل غرفة بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها طوال اليوم على أن تكون على اتصال دائم بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.

من جهته، قال رفعت عبد العظيم، مدير عام المبيعات بالشركة المصرية لتجار الجملة فرع قنا، إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي نحو 3 أشهر، حيث يتم توفير 31 سلعة ضمن المنظومة التموينية.

وأوضح أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تمتلك 25 فرع جملة ونصف جملة بمحافظة قنا منها 8 أفرع مميكنة و5 تجزئة و12 جملة، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بها يومياً، تتضمن 4 أطنان من السكر الحر بكل فرع بالإضافة إلى 4 أطنان أرز ونحو 100 كرتونة زيت طعام.

أضاف عبد العظيم أنه يتم أيضا ضخ 8 رؤوس ماشية سودانية يوميا بواقع واحد لكل فرع وطرحه للمواطنين بسعر 195 جنيها للكيلو مع تخصيص 4 كيلو لكل مواطن، بجانب الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها.

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك مع إقامة شوادر لبيع العجول الحية بسعر 150 جنيها لكيلو القائم وكذلك الخراف البلدية بسعر 170 جنيها، بالإضافة إلى الخضروات بكل أنواعها بأسعار أقل من الأسواق.

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 البالغ عددها 31 صنافا على النحو التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه .

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات

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