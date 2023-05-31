لماذا رفض موسيمانى تدريب الزمالك؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسباب رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة تولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن موسيماني تلقى عرضًا رسميًا من نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق لكن المفاوضات باءت بالفشل.

وأوضح المصدر أن موسيماني رفض العرض لعدة أسباب، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الفريق على الصعيد الإداري والمشاكل في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني حصل على تقرير من محلل الأداء الذي يعمل معه بشأن الزمالك، وكان التقرير صادما للمدرب بصورة كبيرة، ويرى أن القوام الحالي للفريق غير قادر على تحقيق أي بطولة والفريق يحتاج للإحلال والتجديد بشكل كامل.

وعلم موسيماني في الوقت ذاته أن الزمالك يعاني أزمة مالية كبيرة وهو الأمر الذي قد يعوق إبرام صفقات قوية في الموسم الجديد مما دفع موسيماني في نهاية الأمر لرفض عرض الزمالك.

من ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.